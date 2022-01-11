Россия намерена разместить ракеты на Кубе и в Венесуэле

Россия может разместить ракеты «на заднем дворе» США в ответ на отказ НАТО вести переговоры по нерасширению альянса на восток. Москва может начать переговоры о размещении на территории Кубы и Венесуэлы ракетного вооружения.

В мониторинговых ресурсах появились сообщения о том, что вчера и сегодня в воздушном пространстве Венесуэлы и Кубы был замечен самолет Ту-154М, принадлежащий ФСБ России. Кто находился на борту самолета и какова цель визитов в эти страны, неизвестно, но специалисты предполагают, что Москва может вести переговоры о создании в Венесуэле и на Кубе военных баз. Эксперты уверены, что если США провалят переговоры по предоставлению России гарантий безопасности, Москва может развернуть свои ракеты средней и меньшей дальности на территориях этих латиноамериканских стран.

Официальной информации по этому поводу нет, но полеты самолетов Ту-154М ФСБ РФ в эти страны могут указывать на то, что подобные предположения могут в скором времени получить подтверждение. Вместе с тем другие специалисты считают, что вряд ли ФСБ стала бы договариваться с этими странами о размещении ракет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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