Делягин: Запад ракетами уже не воюет

Современные войны ведутся совершенно другими методами, а ракеты являются лишь вспомогательным оружием. Такое заявление сделал экономист Михаил Делягин в эфире программы «60 минут».

Депутат Госдумы затронул тему новой тактики ведения психологической войны, которую сейчас использует Запад. По его мнению, западные страны не станут пускать в ход ракеты, а будут воевать информационным оружием. Экономист уверен, что технологии ведения информационной войны опаснее кибератак и ракетных ударов.

Эти технологии позволяют побеждать без единого выстрела, подчеркнул эксперт. Ракеты же задействуются в том случае, когда воздействие на сознание не дает результата, отметил политик и добавил, что сейчас война ведется за сознание молодежи. Делягин считает, что сейчас важно выиграть битву внутри страны — за умы и настроения россиян, особенно молодых людей.

Помимо прочего, экономист прокомментировал заявления о совместных действиях Украины и Запада по «сдерживанию России». В частности, он подчеркнул, что война давно идет, но в медийном пространстве, и подобные заявления делаются для отвлечения внимания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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