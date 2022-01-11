Польский журналист: военные Испании и Бельгии боятся вести войну против России

Польский обозреватель Витольд Модзелевский опубликовал статью, в которой обратил внимание на то, что слово «сдерживание» по отношению к Москве использовать бессмысленно.

Модзелевский считает, что европейцы прекрасно понимают, что не смогут помешать планам России. Военные Испании и Бельгии не станут воевать с Москвой, пишет обозреватель. Вряд ли у Бундесвера, состоящего все больше из турецких и польских мигрантов, удастся сдерживать Россию, отмечает журналист.

Говорят, что Россия может атаковать Прибалтику, тогда Польша выступит в защиту Латвии, Литвы, а потом подойдут основные силы Запада, которые нанесут российской армии сокрушительный удар. Однако Модзелевский упоминает, что когда Россия просто подвела свои войска к границе Украины, натовское единство куда-то исчезло, а про доктрину «сдерживания» напрочь забыли.

Журналист считает, что НАТО агрессивными заявлениями в адрес России только пытается ее напугать. Сдержать Россию могли бы США, а не Европа, но они находятся на другом континенте, пишет Модзелевский. Он также добавляет, что долгое время альянс воспринимал Россию как угасающую страну, взять под контроль которую не составит труда.

Концепция Запада в последнее время состояла в том, чтобы заставить Россию пассивно наблюдать за освоением постсоветского пространства, делает вывод автор публикации. Но такими заблуждениями страны Запада обманывали сами себя, поэтому Европе сегодня остается только запугивать Москву, пишет автор статьи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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