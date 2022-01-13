Профессор Шафалинов предупредил о том, что привитые от коронавируса могут оказаться более уязвимы перед омикрон-штаммом

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов предупредил о том, что привитые от коронавируса могут оказаться более уязвимы перед омикрон-штаммом ковида, нежели перенесшие заболевание.

ВОЗ не радует прогнозами. Пока они выдержаны в серых красках. Так, по словам директора Европейского регионального бюро Ханса Клюге, уже через считанные месяцы омикроном могут переболеть половина европейцев. Российские эксперты полагают, что распространение нового штамма на территории нашей страны выйдет на максимум под конец января или на начало февраля. Вполне возможно, что число заболевших за сутки будет доходить до 100 тысяч человек, чего никогда не было за все время пандемии.

Профессор Шафалинов, комментируя ситуацию с распространением омикрона, акцентировал внимание на том, что сейчас важно разделять вакцинированных и переболевших COVID-19. Получить QR-коды смогут и те, и другие, но с медицинской точки зрения, по мнению доктора наук, это лишено логики. Поскольку переболевшие гораздо лучше защищены.

«Недавно было опубликовано исследование о том, что «омикрон» обладает большей способностью уклоняться от иммунного ответа организма, иммунизированного искусственно. Поэтому считаю, что некорректно ставить привитых и переболевших на одну планку. У вторых иммунитет, как я предполагаю и надеюсь, формируется на десятилетия. Поэтому я думаю, что для них этот штамм не опасен», - пояснил Шафалинов, выступая в эфире телеканала «ЦарьГрад».

Напомним, на днях США поставили новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом - ковид подтвердился у более чем 1 млн 300 тыс. американцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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