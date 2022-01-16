Россия направила к украинской границе не менее одного дивизиона комплексов «Искандер»

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Россия направила к украинской границе не менее одного дивизиона комплексов «Искандер»
Политика
Фото из открытых источников

На железных дорогах России был замечен движущийся эшелон с оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер». Предположительно огромный железнодорожный состав, осуществляющий транспортировку «Искандеров», движется в направлении украинской границы. Речь может идти как минимум об одном ракетном дивизионе. 

В Сети появились кадры, на которых запечатлены не только мобильные пусковые установки, но и машины поддержки, и пункты боевого управления, накрытые брезентом, пишет Avia.pro.

Судя по всему, это грозное оружие уже прибыло на территорию одного из военно-полевых лагерей на российско-украинской границе. 

Ранее в Москве заявили о намерениях обеспечить защиту граждан РФ, проживающих в Донбассе, в случае наступления ВСУ на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Не исключено, что подобное вооружение стягивается в западном направлении для противодействия возможной агрессии со стороны украинской армии. Особенно это актуально на фоне роста напряженности в отношениях России и Запада. ОТРК «Искандер» способен поражать цели на расстоянии до 500 километров. Этой возможности достаточно для нанесения ударов по ключевым военным объектам ВСУ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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