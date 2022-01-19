Эксперты предрекли финансовый крах Украины в связи с новой политикой Запада

Аналитики предрекли финансовый крах Украины в связи с новой политикой Запада. Обещания Федеральной резервной системы США ужесточить монетарную политику могут привести к тотальному обвалу облигаций — как украинских, так и российских, передает «РИА Новости».

На фоне продолжающейся пандемии коронавируса и огромных логистических убытков, которые терпят мировые страны, заявление ФРС об ужесточении монетарной политики эксперты восприняли как вестник грядущего финансового краха. Указывается, что прошлая неделя окончилась проседанием рынка акций на 40 миллиардов долларов и первыми «жертвами» стали банки РФ.

Аналитики предсказывают, что следующей станет Украина, которая находится в эпицентре противостояния между РФ и Западом. Известно, что на сегодняшний день Киев переживает экономический кризис, усугубленный политическим фактором, при этом украинский госдолг по своим размерам практически равен российскому, а по некоторым параметрам даже превышает его.

«При всем этом экономика Украины примерно в 9 раз меньше, чем в РФ. Внешние займы Киева подскочили до абсолютного рекорда в 26.5% годовых в долларах, при этом кредитно-дефолтные свопы для Украины уже обогнали турецкие», - прокомментировали финансисты.

Эксперты добавили, что в попытке перекрыть дефицит бюджета, Киев будет вынужден повышать доходность внутренних облигаций, что еще больше оттолкнет вкладчиков.

«Запад сам создает условия, в которых Украина просто не выживет. Безусловно, действия США направлены против РФ в первую очередь, и на пути к цели Вашингтон спокойно переступит через не нужный ему Киев», - заключили аналитики.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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