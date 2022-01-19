Две трети побочных эффектов вакцинации от коронавируса появляются в результате самовнушения

Сотрудники Гарвардской медицинской школы провели анализ 45 000 вакцинированных граждан, и сделали выводы о том, что побочные реакции после введения вакцины вызваны не препаратом, а ожиданиями людей.

В ходе исследования специалисты разделили участников на две группы. Людям из первой группы вводили вакцину от коронавируса, участники исследования из второй группы получали плацебо. После прививки такие симптомы, как головные боли, усталость и боли в суставах, ощущали добровольцы из обеих групп. Те, кому вводили вакцину, испытывали побочные эффекты чаще: 46% сообщили о системных симптомах, а две трети испытывали боль в руке.

После второго укола в группе вакцинированных по сравнению с группой плацебо частота головных болей или других симптомов была вдвое выше – 61% и 32% соответственно. О местных реакциях сообщали 73% вакцинированных и 12% из группы плацебо. В итоге исследователи сделали вывод о том, что побочные эффекты, возникающие после укола, появляются в результате самовнушения.

Можно сказать, что большинство негативных реакций на прививку вызваны «эффектом ноцебо», который является противоположностью плацебо. Этот эффект представляет собой результат психофизиологической реакции. Ноцебо не обладает реальным фармакологическим действием, но вызывает отрицательную реакцию у пациента.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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