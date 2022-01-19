Две трети побочных эффектов вакцинации от коронавируса появляются в результате самовнушения

Image 16+
Две трети побочных эффектов вакцинации от коронавируса появляются в результате самовнушения
Новости науки
Фото из открытых источников

Сотрудники Гарвардской медицинской школы провели анализ 45 000 вакцинированных граждан, и сделали выводы о том, что побочные реакции после введения вакцины вызваны не препаратом, а ожиданиями людей.

В ходе исследования специалисты разделили участников на две группы. Людям из первой группы вводили вакцину от коронавируса, участники исследования из второй группы получали плацебо. После прививки такие симптомы, как головные боли, усталость и боли в суставах, ощущали добровольцы из обеих групп. Те, кому вводили вакцину, испытывали побочные эффекты чаще: 46% сообщили о системных симптомах, а две трети испытывали боль в руке. 

После второго укола в группе вакцинированных по сравнению с группой плацебо частота головных болей или других симптомов была вдвое выше – 61% и 32% соответственно. О местных реакциях сообщали 73% вакцинированных и 12% из группы плацебо. В итоге исследователи сделали вывод о том, что побочные эффекты, возникающие после укола, появляются в результате самовнушения.

Можно сказать, что большинство негативных реакций на прививку вызваны «эффектом ноцебо», который является противоположностью плацебо. Этот эффект представляет собой результат психофизиологической реакции. Ноцебо не обладает реальным фармакологическим действием, но вызывает отрицательную реакцию у пациента.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Две трети побочных эффектов вакцинации от коронавируса появляются в результате самовнушения

Сегодня, 13:08

Вирусолог Петр Чумаков предположил, что британцы могли намеренно создать омикрон

19-12-2021, 15:28

Финские ученые: проветривание снижает риск COVID-заражения на 90%

18-12-2021, 16:13

В Швеции ученые выявили, что вакцины от ковида истощают иммунную систему человека

17-12-2021, 19:08

Биолог Баранова: над созданием векторных вакцин ученые трудятся уже 30 лет

5-12-2021, 14:03

Ученые из Аргентины выяснили, можно ли комбинировать российские вакцины с иностранными

4-12-2021, 21:18

Институт Роберта Коха: «Омикрон» в Германию привезли вакцинированные

3-12-2021, 16:38

Ученые в Израиле: ревакцинироваться надо уже с пятого месяца после предыдущей прививки

1-12-2021, 19:48

Профессор Воробьев: После вакцинации число заболевших коронавирусом увеличивается

29-11-2021, 16:08

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 в Ботсване выявили только у вакцинированных

27-11-2021, 14:23

В Австралии ученые выяснили, что вакцины от COVID-19 менее эффективны против некоторых штаммов

19-11-2021, 15:58

Микробиологи Швеции заявили, что антиковидные вакцины могут снижать иммунитет человека

12-11-2021, 11:13

Иммунологи рассказали, насколько заразны вакцинированные от коронавируса COVID-19 граждане

9-11-2021, 20:13

Выявленная в дельта-штамме новая мутация влияет на повышенную вирусную нагрузку

8-11-2021, 13:48

Science: эффективность вакцин от COVID-19 снизилась почти вдвое

5-11-2021, 14:38

Академик Зверев раскритиковал разработку российской детской вакцины от ковида

3-11-2021, 16:23

Ученых удивило ослабление эффективности вакцинации от COVID-19

29-10-2021, 11:18

Ученые из Великобритании растолковали, почему пандемия COVID-19 затянулась

27-10-2021, 14:33

COVID-19 может оказаться всего лишь «генеральной репетицией» куда более смертельной пандемии

26-10-2021, 15:43

Создатель мРНК-вакцин Мэлоун: власти насильственно навязывают людям экспериментальную генную вакцину против ковида

20-10-2021, 12:43

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Суд во Франции признал вакцинацию от коронавируса сознательным экспериментом
  • 17-01-2022, 12:13

Суд во Франции признал вакцинацию от коронавируса сознательным экспериментом

Решение, которое принял суд во Франции, можно расценивать как подтверждение того, что вакцинация от коронавируса - сознательный эксперимент, на

NetEase: с уходом миротворцев ОДКБ в Казахстан прибыли военные США и ЦРУ
  • 17-01-2022, 10:53

NetEase: с уходом миротворцев ОДКБ в Казахстан прибыли военные США и ЦРУ

В Казахстан, после ухода сил ОДКБ, прибыли американские военные и ЦРУ. Эксперты уже заявили о том, что поспешный вывод сил ОДКБ из Казахстана – это

Пресс-службе Смольного предстоит восстановить репутацию Беглова после клипа Шнурова
  • 16-01-2022, 22:08

Пресс-службе Смольного предстоит восстановить репутацию Беглова после клипа Шнурова

Новая песня и клип группировки «Ленинград» Сергея Шнурова заставила чиновников Смольного провести экстренное совещание. В ходе него пресс-службе

Послабление на работу летних кафе не решит проблем рестораторов Петербурга
  • 17-01-2022, 19:44

Послабление на работу летних кафе не решит проблем рестораторов Петербурга

Волна критики в адрес Смольного по поводу антиковидных ограничений привела к тому, что городские власти согласились на уступки бизнесу. Губернатор

Петербуржцы поздравляют Беглова с Днём звонка и ожидают для него «тревожного звонка»
  • 17-01-2022, 13:48

Петербуржцы поздравляют Беглова с Днём звонка и ожидают для него «тревожного звонка»

На днях Сергей Шнуров выпустил музыкальный клип о мусорном и снежном коллапсе в Северной столице. Жители полагают, что после этого нынешний

Мусорный коллапс в Петербурге грозит обернуться эпидемией
  • 16-01-2022, 17:02

Мусорный коллапс в Петербурге грозит обернуться эпидемией

Невывезенный мусор в Петербурге грозит обернуться началом эпидемии. Об этом заявил глава Северо-Западного «Зеленого Креста» Юрий Шевчук в интервью

Новости партнеров
Новости партнеров
Предприятия из «снежного картеля» продолжают истощать бюджет Санкт-Петербурга якобы для уборки дорог от снега
  • Сегодня, 00:12

Предприятия из «снежного картеля» продолжают истощать бюджет Санкт-Петербурга якобы для уборки дорог от снега

Петербургское дорожное ведомство «Коломяжское» объявило о начале поиска помощников для вывоза снега в Приморском и Выборгском районах города. Для

Паника Смольного после клипа Шнура про мусор обойдется бюджету в 200 млн рублей
  • Вчера, 11:52

Паника Смольного после клипа Шнура про мусор обойдется бюджету в 200 млн рублей

Как сообщает Правда.ру , пресс-служба Смольного по требованию губернатора Александра Беглова скупает петербургских блогеров. Все началось с клипа

Шнуров раскритиковал работу петербургских чиновников матерной песней
  • 17-01-2022, 22:14

Шнуров раскритиковал работу петербургских чиновников матерной песней

Известный особой манерой творчества певец снял клип про улицы, заваленные снегом и мусором. Новый клип группировки Ленинград «Пока так» за несколько

Анастасии Полевой понравился новый клип «Ленинграда»
  • Вчера, 19:10

Анастасии Полевой понравился новый клип «Ленинграда»

Рок-музыкант Анастасия Полева положительно отозвалась о вирусном клипе Сергея Шнурова «Пока так», в котором музыкант резко критикует превратившийся в