Петербургского депутата допросили из-за фотографии с котами

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Петербургского депутата допросили из-за фотографии с котами
Политика / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Нэлли Вавилиной, являющейся главой муниципального образования Гавань, пришло повестка из прокуратуры. Поводом стала одна из её фотографий, на которой женщина запечатлена в компании с котами. О случившемся рассказала в соцсетях сама депутат.

С её слов, работников прокуратуры заинтересовали  взаимоотношения Вавилиной с некими лицами, занимающие должности в муниципалитете города и вопрос о том, знает ли она котов, с которыми фотографировалась. Насчёт первого женщина дала отрицательный ответ, а по поводу домашних животных сообщила, что они ей знакомы. После этого депутата попросили разъяснить, почему эти коты фигурируют на снимках другого человека.

Как рассказывает Вавилина, неизвестная ей жительница города написала в прокуратуру жалобу на какую-то фотографию. Однако, в связи с тем, что никаких документов ей не предъявили, о чём идёт речь она не в курсе. Кстати, имена котов представители прокуратуры тоже для чего-то уточнили.

Теперь депутат задаётся вопросом: "Это что, вообще, такое было?"

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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