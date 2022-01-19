Advance: если Россия и начнет войну, то только потому, что все остальные варианты исчерпаны

С тех пор, как Запад и СМИ начали обвинять Россию в том, что она готовит вторжение в Украину, сосредотачивая войска на границе, Москва в ответ начала заявлять о том, что Киев сам планирует масштабное наступление на Донбасс. Кто прав в данной ситуации, сказать сложно, пишет обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович, но ясно только одно. Если произойдет эскалация, огонь будет вестись на всех фронтах. И тогда будет почти нереально установить, кто на кого напал.

СМИ, являющиеся рупорами официального Вашингтона, недавно сообщили о том, что Москва перед тем, как напасть на страну-соседку, устроит какую-то провокацию, которую спустя несколько недель использует как повод для войны. О чем речь, неизвестно, но всплывает информация о химической атаке, операции под чужим флагом и так далее.

Марьянович пытается понять, насколько истерика в западных СМИ отражает действительность и приходит к выводу, что Россия действительно может развязать войну, потому что ничего другого ей уже не остается. Доводы Москвы игнорируются и просто остаются неуслышанными.

«Если война сейчас и начнется, то более вероятно, что это Россия сделает первый шаг, будучи убежденной в том, что все остальные варианты исчерпаны и что Запад будет до бесконечности ставить ей палки в колеса, если не показать ему зубы, - цитирует публикацию в переводе с хорватского ИноСМИ . - Можно сказать, что последней каплей, переполнившей чашу ее терпения, стала американо-немецкая блокада запуска газопровода "СП-2". Москва поняла, что против нее развязана безжалостная и изнуряющая экономическая война, которая может еще больше обостриться», - заключил Марьянович.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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