Академик РАН Зверев рассказал, чем опасен омикрон-штамм коронавируса

Новый омикрон-штамм коронавируса начал активно распространяться по территории Российской Федерации. Отечественный вирусолог, научный руководитель ВНИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев его опасность для страны видит в отсутствии в больницах средств так называемой «тяжелой артиллерии». Хотя, конечно, есть надежда, что можно обойтись без них, так как в подавляющем большинстве случаев новый южноафриканский вариант вызывает легкое течение заболевания.

«У нас есть препараты, которые помогают подавить цитокиновый шторм и которые позволяют снизить воспалительный процесс. Есть препараты — тромболитики. А вот таких специфических нет. Предыдущие штаммы лечили очень серьезными препаратами. Это «Коронавир», «Арепливир», «Фавипиравир» новый — они очень токсичные, вызывают аллергию, кучу побочных эффектов. «Омикрон» не такой опасный, наверное, можно будет обходиться без «тяжёлой артиллерии», — пояснил академик Российской академии наук в своем интервью изданию Pravda.Ru.

Зверев уверен, что для россиян самое главное - не пропустить начало заболевания. Поскольку омикрон во многом схож на обычное ОРВИ, при первых признаках простуды, по его словам, необходимо срочно сдать тест на COVID-19.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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