Родионов: Великобритания объявила России войну

Image 16+
Родионов: Великобритания объявила России войну
Политика
Фото из открытых источников

Военный обозреватель Дмитрий Родионов спрогнозировал развязывание серьезного противостояния между Россией и Великобританией. По словам эксперта, Лондон намеренно создал условия для провоцирования РФ, в частности, поддерживает милитаризацию Украины и одобряет ее вступление в НАТО. Об этом пишет «Свободная Пресса».

Согласно комментарию политолога Дмитрия Родионова, Великобритания активно способствует эскалации противостояния между РФ и Украиной — недавно на Украину была направлена группа британских военных, которая должна обучать ВСУ пользованию комплексов NLAW. Аналитик подчеркнул, что такие действия Лондона демонстрируют открытую антироссийскую направленность, что в перспективе может вылиться в прямое противостояние. 

«Великобритания до сих пор лелеет надежды по восстановлению Британской империи. В этой связи противостояние с Россией и Китаем для усиления собственной позиции является ключевой направленностью Лондона», - прокомментировал Дмитрий Родионов. 

Политолог не исключил, что Великобритания может спровоцировать прямое военное столкновение Киева с Москвой, для чего уже сейчас предпринимает конкретные шаги. 

«Если Лондон поставляет на Украину вооружение и бойцов, это значит, что он прямо задействован в украинских делах. А значит за счёт этого участия приобретает влияние и статус державы, вовлеченной в главный на сегодняшний день конфликт на европейском пространстве. Очевидно, Британия как глобальный игрок на международной арене», - отметил Родионов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Канадские журналисты призвали Байдена окружить Россию силами ВМС и ВВС

Сегодня, 15:08

Военные эксперты рассказали о судьбе Крыма в случае агрессии НАТО

Сегодня, 13:33

Родионов: Великобритания объявила России войну

Сегодня, 12:28

Advance: если Россия и начнет войну, то только потому, что все остальные варианты исчерпаны

19-01-2022, 16:13

Петербургского депутата допросили из-за фотографии с котами

19-01-2022, 15:18

Петербург бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом

19-01-2022, 14:53

Вероятность новой войны на Украине резко выросла

19-01-2022, 13:08

Эксперты предрекли финансовый крах Украины в связи с новой политикой Запада

19-01-2022, 10:38

Эксперт Кедми: решение РФ вопроса Украины напомнит ввод войск ОДКБ в Казахстан

18-01-2022, 23:48

Россия направила к украинской границе не менее одного дивизиона комплексов «Искандер»

16-01-2022, 14:18

Польский журналист: военные Испании и Бельгии боятся вести войну против России

11-01-2022, 14:08

Делягин: Запад ракетами уже не воюет

11-01-2022, 11:08

Россия намерена разместить ракеты на Кубе и в Венесуэле

11-01-2022, 00:03

Россия 12 января начнет вывод войск из Казахстана

10-01-2022, 21:28

The American Conservative: Основной проблемой США является не Россия

10-01-2022, 13:18

США отказались обсуждать с РФ безопасность Европы без своих союзников по НАТО

10-01-2022, 12:13

Политолог Затулин о происходящем в Казахстане: Запад ни при чем

6-01-2022, 12:58

Станкевич: Властям РФ придется отложить планы по снижению числа бедных

5-01-2022, 17:58

РИА Новости: Западные СМИ высказались о разговоре президентов РФ и США

31-12-2021, 16:53

Кедми перечислил три страны, которым следует «смириться» перед Россией

30-12-2021, 15:23

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
ВОЗ: здоровые люди не нуждаются в бустерных дозах вакцины от коронавируса
  • 19-01-2022, 11:08

ВОЗ: здоровые люди не нуждаются в бустерных дозах вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предоставила разъяснения касательно применения бустерных доз вакцин против ковида. Эксперты уточнили, что

Чиновники Смольного изводят губернатора, напевая под нос нашумевшую песню Шнурова «Big love, my love, Беглов»
  • Вчера, 12:36

Чиновники Смольного изводят губернатора, напевая под нос нашумевшую песню Шнурова «Big love, my love, Беглов»

Некоторые петербургские чиновники даже установили новый хит музыканта Сергея Шнурова в качестве мелодии входящего звонка. Александр Беглов очевидно

Советник президента Туадера в ответ Максиму Шевченко: «почему вы уже три года не можете приехать в ЦАР?»
  • Вчера, 20:39

Советник президента Туадера в ответ Максиму Шевченко: «почему вы уже три года не можете приехать в ЦАР?»

Банги, 20 января. Советник президента ЦАР по безопасности Виталий Перфильев предложил российскому журналисту Максиму Шевченко приехать и поработать с

Предприятия из «снежного картеля» продолжают истощать бюджет Санкт-Петербурга якобы для уборки дорог от снега
  • 19-01-2022, 00:12

Предприятия из «снежного картеля» продолжают истощать бюджет Санкт-Петербурга якобы для уборки дорог от снега

Петербургское дорожное ведомство «Коломяжское» объявило о начале поиска помощников для вывоза снега в Приморском и Выборгском районах города. Для

Анастасии Полевой понравился новый клип «Ленинграда»
  • 18-01-2022, 19:10

Анастасии Полевой понравился новый клип «Ленинграда»

Рок-музыкант Анастасия Полева положительно отозвалась о вирусном клипе Сергея Шнурова «Пока так», в котором музыкант резко критикует превратившийся в

В Петербурге образовался острый дефицит контейнеров для мусорных площадок
  • 19-01-2022, 15:12

В Петербурге образовался острый дефицит контейнеров для мусорных площадок

Власти Петербурга вот уже третью неделю подряд не могут справиться с вывозом коммунальных отходов. Переполненные мусорные баки продолжают «украшать»

Новости партнеров
Новости партнеров
Петербург бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом
  • 19-01-2022, 14:53

Петербург бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом

В Петербурге зафиксирован очередной рекорд по количеству заболевших новой коронавирусной инфекций за сутки. 19 января зарегистрировано 4 382 случая,

Смольный обвинили в переполненным травмпунктах
  • 19-01-2022, 18:59

Смольный обвинили в переполненным травмпунктах

Смольный все никак не может наладить эффективную ликвидацию последствий снегопадов. Результатом плохой работы коммунальщиков стали переполненные

Петербуржцы продолжают страдать из-за падения сосулек с крыш
  • Сегодня, 14:11

Петербуржцы продолжают страдать из-за падения сосулек с крыш

В Санкт-Петербурге увеличилось количество обращений граждан, пострадавших от падения наледи с крыш и фасадов зданий. В сообществе «Мегаполис | ДТП и

Смольный запутался в количестве снегоприемных пунктов в Петербурге
  • 18-01-2022, 21:18

Смольный запутался в количестве снегоприемных пунктов в Петербурге

Пресс-служба Смольного сообщила об открытии двух новых снегоприемных станций, куда будут свозить собранные с улиц Санкт-Петербурга сугробы и наледь.