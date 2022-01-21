Родионов: Великобритания объявила России войну

Военный обозреватель Дмитрий Родионов спрогнозировал развязывание серьезного противостояния между Россией и Великобританией. По словам эксперта, Лондон намеренно создал условия для провоцирования РФ, в частности, поддерживает милитаризацию Украины и одобряет ее вступление в НАТО. Об этом пишет «Свободная Пресса».

Согласно комментарию политолога Дмитрия Родионова, Великобритания активно способствует эскалации противостояния между РФ и Украиной — недавно на Украину была направлена группа британских военных, которая должна обучать ВСУ пользованию комплексов NLAW. Аналитик подчеркнул, что такие действия Лондона демонстрируют открытую антироссийскую направленность, что в перспективе может вылиться в прямое противостояние.

«Великобритания до сих пор лелеет надежды по восстановлению Британской империи. В этой связи противостояние с Россией и Китаем для усиления собственной позиции является ключевой направленностью Лондона», - прокомментировал Дмитрий Родионов.

Политолог не исключил, что Великобритания может спровоцировать прямое военное столкновение Киева с Москвой, для чего уже сейчас предпринимает конкретные шаги.

«Если Лондон поставляет на Украину вооружение и бойцов, это значит, что он прямо задействован в украинских делах. А значит за счёт этого участия приобретает влияние и статус державы, вовлеченной в главный на сегодняшний день конфликт на европейском пространстве. Очевидно, Британия как глобальный игрок на международной арене», - отметил Родионов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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