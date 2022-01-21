Военные эксперты рассказали о судьбе Крыма в случае агрессии НАТО

Крым надежно защищен развернутым на территории полуострова вооружением, поэтому даже если начнется большая реальная война между Россией и Западом, угрозы для него будут минимальными. Такой точки зрения придерживаются два военных эксперта.

Василий Евсеев, впрочем, убежден, что напряжение в отношениях между РФ и Западом в вооруженное противостояние не перерастет, и НАТО не выступит на стороне Украины. Пока все заявления США и Альянса голословны. Москва же не бездействует и предпринимает меры, направленные на защиту полуострова Крым от атаки со стороны Киева или НАТО.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин акцентирует внимание на том, что данный регион России надежно защищен. Кроме систем ПВО в Крыму базируются мотострелковые подразделения, авиация, Черноморский флот. Полуостров прикрывают стратегические войска, в распоряжении которых - 553 ракеты с полутора тысячей ядерных боеголовок.

Читатели издания ForPost, которое, собственно, и представило мнение экспертов, возмутились и резко отреагировали на публикацию.

«Что, Крым не Россия?», - вопрошают они.

Комментаторов возмутил тот факт, что в аспекте защищенности от внешних угроз Крым экспертами рассматривался отдельно от остальной части России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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