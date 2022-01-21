Канадские журналисты призвали Байдена окружить Россию силами ВМС и ВВС

Западные СМИ подстрекают президента США направить авианосцы к Черному морю, другую часть флота — в Балтийское море, ближе к Калининграду, а самолеты должны занять позиции в Германии. В частности, об этом пишет канадское издание The Globe and Mail. Авторы публикации в этой связи упоминают решительность Маргарет Тэтчер, которая была готова демонстрировать силу и призывала к этому союзников.

Джо Байден не может позволить себе просто говорить о возможных санкциях и вести бесконечные переговоры, пишет издание. Отсутствие желания рисковать, а также попытки найти компромисс с Москвой снижает вероятность того, что хозяин Белого дома хочет предотвратить войну, отмечается в статье.

Канадские СМИ обвиняют Владимира Путина в провоцировании США и НАТО. Вместе с тем пресса подчеркивает, что если президент США будет действовать решительно, то такая политика получит одобрение. Байден должен проявлять больше решимости и жесткости, а также занимать более угрожающую позицию в условиях необходимости противостоять президенту России, заявляют СМИ. Однако пока он производит впечатление нерешительного и робкого человека, делают вывод канадские журналисты. Читатели The Globe and Mail не согласны с мнением автора статьи. Они считают, что у США нет повода лезть в зону интересов России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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