Обозреватель EL PAIS Мигель Гонсалес сообщил о том, что Испания может направить в Болгарию свои истребители для сдерживания России. Он отметил, что Испания рассматривает возможность включить свой фрегат «Блас де Лезо» в состав постоянного союзного флота, который будет направлен в Черное море, пишет ИА Красная Весна . Это может быть одним из шагов по стабилизации ситуации, поскольку сейчас наблюдается «максимальная напряженность в отношениях с Россией из-за угрозы вторжения в Украину».

По поводу сложной ситуации высказалась ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес. Она заявила о приверженности ее страны НАТО. При этом, по ее словам, важно работать над деэскалацией ситуации, чтобы выйти из нынешнего кризиса в отношениях РФ и Украины.

Ранее Испания уже направила в Румынию свою военную авиацию, а с весны истребители Испании четыре месяца будут находиться в Литве «для защиты воздушного пространства прибалтийских республик от возможного вторжения России».

Стоит отметить, что Украина снова получила американскую военную помощь. В страну прибыло в этот раз свыше 90 тыс. килограммов летального оружия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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