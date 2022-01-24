Американский офицер разведки: Путин хочет изгнать США из Европы

Президент РФ Владимир Путин хочет изгнать США из Европы. Об этом заявила бывший офицер разведки по делам РФ и Евразии при американских президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме Фиона Хилл. Она уверена, что как раз это и является главной целью Москвы.

В публикации на страницах газеты New York Times она написала о том, что изгнать Соединенные Штаты из Европы Путин хочет даже больше чем закрыть «открытую дверь» НАТО для Украины.

«Как он мог бы сказать: «Прощай, Америка. Не позволяйте двери ударить вас на выходе», — пишет Хилл.

Отметим, несмотря на попытку провести переговоры между Москвой и Вашингтоном, ситуация на мировой политической арене остается напряженной. США не стали давать гарантии безопасности России. При этом президент США Джо Байден заявил о готовности введения жестких санкций в отношении России если РФ нападет на Украину.

В тоже время, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия и США будут и далее вести диалог. Он также заявил о возможной новой личной встречи глав РФ и США.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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