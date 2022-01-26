Врач-терапевт Ашихмин назвал любую простуду признаком омикрон-штамма коронавируса

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Врач-терапевт Ашихмин назвал любую простуду признаком омикрон-штамма коронавируса
Здоровье
Фото из открытых источников

Российский врач-терапевт Ярослав Ашихмин идентифицировал простуду как один из определяющих симптомов штамма «Омикрон». Ученый отметил, что с учетом активного распространения данной мутации, практически любое простудное заболевание может считаться начальной стадией коронавируса, передает «Lenta.ru».

Согласно исследованию советника генерального директора фонда Международного медицинского кластера Ярослава Ашихмина, штамм «Омикрон» чаще всего проявляет себя в виде обычной простуды — именно такой вид имеет начальная стадия болезни. Впоследствии болезнь может перетечь в более активную стадию, либо остаться в фазе «простуды» —при этом даже сравнительно легкое течение «Омикрона» значительно ослабляет иммунный ответ. 

«Сегодня к любой простуде нужно относиться как к омикрону, потому что сейчас он разбушевался, и присутствует практически повсеместно. Ситуацию усугубляет то, что стандартным тестированием на коронавирус крайне трудно определить заболевание именно штаммом Омикрон — часто тест дает негативный результат, тогда как в действительности пациент находится в активной стадии заболевания ковидом», - прокомментировал Ярослав Ашихмин.

 

Врач отметил, что при появлении любой простуды и гриппа, даже при отрицательном результате теста на коронавирус, необходимо обеспечить максимальную самоизоляцию, сократить круг контактов и придерживаться рекомендуемых противоэпидемиологических норм.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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