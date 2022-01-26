Найден способ выявить людей, предрасположенных к длительному коронавирусу

«Сигнатуру антител», которая может помочь определить пациентов, предрасположенных к длительному COVID, когда симптомы заболевания могут сохраняться в течение длительного времени, выявили ученые из университетской больницы Цюриха. Об этом пишет The Guardian.

Исследователи изучили образцы крови людей с COVID-19. Анализ показал, что низкие уровни определенных антител присутствовали именно в анализах людей, которые страдали лонг-ковидом, по сравнению с гражданами, которые выздоравливали быстро.

В частности, у тех, у кого развился затяжной COVID, наблюдался низкий уровень антител IgM и IgG3. При заражении коронавирусом, как известно, уровень антител IgM быстро нарастает. В то же время другие антитела - IgG - формируются гораздо позже. Но именно они и обеспечивают долгосрочную защиту, отмечает «Московский комсомолец» . У пациентов с лонг-ковид титры обоих видов антител низкие.

Учитывая возраст пациента, его симптомы и наличие астмы сигнатура антител позволила врачам точно спрогнозировать риск развития долгосрочного заболевания (умеренный, высокий либо очень высокий).

«В целом мы считаем, что наши результаты и идентификация сигнатуры иммуноглобулина помогут на раннем этапе выявить пациентов с повышенным риском развития лонг-COVID, что, в свою очередь, облегчит исследования, понимание и, в конечном итоге, целенаправленное лечение длительного COVID», — рассказал журналистам профессор иммунологии Онур Бойман, руководитель исследования.

Результаты исследования ученых из Цюриха вышли из печати в издании Nature Communications.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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