Найден способ выявить людей, предрасположенных к длительному коронавирусу

Image 16+
Найден способ выявить людей, предрасположенных к длительному коронавирусу
Новости науки
Фото из открытых источников

«Сигнатуру антител», которая может помочь определить пациентов, предрасположенных к длительному COVID, когда симптомы заболевания могут сохраняться в течение длительного времени, выявили ученые из университетской больницы Цюриха. Об этом пишет The Guardian.

Исследователи изучили образцы крови людей с COVID-19. Анализ показал, что низкие уровни определенных антител присутствовали именно в анализах людей, которые страдали лонг-ковидом, по сравнению с гражданами, которые выздоравливали быстро.

В частности, у тех, у кого развился затяжной COVID, наблюдался низкий уровень антител IgM и IgG3. При заражении коронавирусом, как известно, уровень антител IgM быстро нарастает. В то же время другие антитела - IgG - формируются гораздо позже. Но именно они и обеспечивают долгосрочную защиту, отмечает «Московский комсомолец». У пациентов с лонг-ковид титры обоих видов антител низкие.

Учитывая возраст пациента, его симптомы и наличие астмы сигнатура антител позволила врачам точно спрогнозировать риск развития долгосрочного заболевания (умеренный, высокий либо очень высокий).

«В целом мы считаем, что наши результаты и идентификация сигнатуры иммуноглобулина помогут на раннем этапе выявить пациентов с повышенным риском развития лонг-COVID, что, в свою очередь, облегчит исследования, понимание и, в конечном итоге, целенаправленное лечение длительного COVID», — рассказал журналистам профессор иммунологии Онур Бойман, руководитель исследования.

Результаты исследования ученых из Цюриха вышли из печати в издании Nature Communications.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Найден способ выявить людей, предрасположенных к длительному коронавирусу

Сегодня, 13:28

Две трети побочных эффектов вакцинации от коронавируса появляются в результате самовнушения

19-01-2022, 13:08

Вирусолог Петр Чумаков предположил, что британцы могли намеренно создать омикрон

19-12-2021, 15:28

Финские ученые: проветривание снижает риск COVID-заражения на 90%

18-12-2021, 16:13

В Швеции ученые выявили, что вакцины от ковида истощают иммунную систему человека

17-12-2021, 19:08

Биолог Баранова: над созданием векторных вакцин ученые трудятся уже 30 лет

5-12-2021, 14:03

Ученые из Аргентины выяснили, можно ли комбинировать российские вакцины с иностранными

4-12-2021, 21:18

Институт Роберта Коха: «Омикрон» в Германию привезли вакцинированные

3-12-2021, 16:38

Ученые в Израиле: ревакцинироваться надо уже с пятого месяца после предыдущей прививки

1-12-2021, 19:48

Профессор Воробьев: После вакцинации число заболевших коронавирусом увеличивается

29-11-2021, 16:08

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 в Ботсване выявили только у вакцинированных

27-11-2021, 14:23

В Австралии ученые выяснили, что вакцины от COVID-19 менее эффективны против некоторых штаммов

19-11-2021, 15:58

Микробиологи Швеции заявили, что антиковидные вакцины могут снижать иммунитет человека

12-11-2021, 11:13

Иммунологи рассказали, насколько заразны вакцинированные от коронавируса COVID-19 граждане

9-11-2021, 20:13

Выявленная в дельта-штамме новая мутация влияет на повышенную вирусную нагрузку

8-11-2021, 13:48

Science: эффективность вакцин от COVID-19 снизилась почти вдвое

5-11-2021, 14:38

Академик Зверев раскритиковал разработку российской детской вакцины от ковида

3-11-2021, 16:23

Ученых удивило ослабление эффективности вакцинации от COVID-19

29-10-2021, 11:18

Ученые из Великобритании растолковали, почему пандемия COVID-19 затянулась

27-10-2021, 14:33

COVID-19 может оказаться всего лишь «генеральной репетицией» куда более смертельной пандемии

26-10-2021, 15:43

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Российский врач Кашаба: нас ждут большие откровения о вакцинах против коронавируса
  • 24-01-2022, 13:33

Российский врач Кашаба: нас ждут большие откровения о вакцинах против коронавируса

Международный уголовный суд в Гааге приступил к рассмотрению материалов, поступивших по итогам крупнейшего международного расследования с участием

Появилась отличная новость для всех пенсионеров в РФ, работавших до 1991 года
  • 23-01-2022, 23:58

Появилась отличная новость для всех пенсионеров в РФ, работавших до 1991 года

Российским пенсионерам, которые заработали стаж до 1991 года, сообщили хорошую новость. Пожилым гражданам рассказали о возможности перерасчета выплат

Деятели культуры Петербурга указали Беглову и Смольному на системный кризис в сфере коммунального хозяйства
  • Сегодня, 13:16

Деятели культуры Петербурга указали Беглову и Смольному на системный кризис в сфере коммунального хозяйства

В адрес губернатора Петербурга Александра Беглова направлено коллективное обращение деятелей культуры из-за некачественной уборки снега и отсутствие

Смольный пользуется заслугами петербургских волонтеров для пиара Беглова
  • Вчера, 20:26

Смольный пользуется заслугами петербургских волонтеров для пиара Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в качестве самопиара рассказал студенческому сообществу о развитии деятельности волонтеров и

Смольный решил ограничить детям посещение общественных мест в новых антиковидных мерах
  • Сегодня, 10:50

Смольный решил ограничить детям посещение общественных мест в новых антиковидных мерах

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной

Смольный оштрафовал более 100 петербуржцев за посещение ресторанов без QR-кодов
  • Вчера, 10:52

Смольный оштрафовал более 100 петербуржцев за посещение ресторанов без QR-кодов

Власти Санкт-Петербурга закрыли 20 заведений общепита и оштрафовали более 100 посетителей из-за нарушения антиковидных ограничений Смольного. В связи

Новости партнеров
Новости партнеров
Шнуров посвятил третий клип снежным проблемам Петербурга
  • Вчера, 16:13

Шнуров посвятил третий клип снежным проблемам Петербурга

Основатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал на официальной странице в YouTube новый клип, в котором указал на коммунальные проблемы

Активисты заподозрили Смольный в переделе мусорного рынка под видом реформы
  • 23-01-2022, 20:55

Активисты заподозрили Смольный в переделе мусорного рынка под видом реформы

Мусорной реформы в Санкт-Петербурге как таковой нет. Наблюдается передел рынка отходов, заявил активист и участник движения «Центральный район за

Урбанист Варламов пригласил Беглова лично оценить качество уборки снега в Петербурге
  • 24-01-2022, 21:49

Урбанист Варламов пригласил Беглова лично оценить качество уборки снега в Петербурге

Блогер Илья Варламов пригласил петербургского губернатора Александра Беглова лично оценить качество уборки снега и наледи во время совместной пешей

Комблаг отчитался об «ударной» работе дворников на фоне тысяч жалоб петербуржцев
  • 24-01-2022, 16:22

Комблаг отчитался об «ударной» работе дворников на фоне тысяч жалоб петербуржцев

Петербуржцев возмутил очередной отчет Комблага на официальной странице комитета во «ВКонтакте». В понедельник коммунальщики отчитались о якобы