Врач Катасонов призвал закрыть больницы из-за заражения врачей омикрон-ковидом

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Врач Катасонов призвал закрыть больницы из-за заражения врачей омикрон-ковидом
Здоровье
Фото из открытых источников

Педиатр клиник GMS, автор книги «Федиатрия. Нетревожный подход к ребенку» Федор Катасонов заявил о необходимости закрывать больницы, так как многие врачи сейчас заболевают омикрон-штаммом коронавируса.

«Если не закрывать больницы, то они скоро закроются сами собой. И у нас будет естественный локдаун. Ведь так же в транспорте: где-то закрываются маршруты какие-то, они стали ходить реже, потому что взрослые стали выходить в «омикрон-каникулы», — пояснил Катасонов, выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее дети были меньше подвержены заражению коронавирусом, но омикрон поражает и их. При этом штамм, который принято считать легким, для некоторых может быть опасным. В целом дети гораздо реже умирают от коронавируса, так как у них меньше сопутствующих заболеваний и рисков.

Вызывать врача педиатр порекомендовал при появлении нетипичных для легкого ОРВИ признаков. Например, нарушении дыхания, передает SM.news.

Большинство взрослых в стране уже либо переболели, либо привились. Дети такой защиты от ковида не имеют, и рано или поздно, но все они с омикроном встретятся, заявляет Катасонов.

При этом он не думает, что мы столкнемся с увеличением серьезных проблем у детей из-за омикрона. Но перегрузка системы здравоохранения в условиях повальной заболеваемости не может не беспокоить.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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