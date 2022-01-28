Popular Mechanics: Украина может получить от РФ восемь предупреждающих знаков

Как может Россия дать сигнал о том, что готовится к войне с Украиной, рассказал обозреватель американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками. По его словам, на близость конфликта могут указывать 8 предупреждающих знаков, пишет Лента.ру .

Обозреватель заявил, что в США и Европе считают очень высокой вероятность того, что Россия может начать нападение на Украину в той или иной форме.

Уже непосредственно перед конфликтом РФ будет накапливать в приграничных с Украиной регионах запасы топлива и боеприпасов. Также в приграничных зонах будут развернуты полевые госпиталя.

Параллельно начнется атака российских военных хакеров на компьютерные сети Украины. Мизоками прогнозирует и спуфинг Global Positioning System (GPS). В приграничных районах будут работать средства РЭБ. Могут также прекратить работу социальные сети.

Российские подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами, отправятся в Атлантический океан. Перед ними может стоять задача по предотвращению поставок военных грузов Украине.

А уже за день до атаки, полагает Мизоками, на территорию Украины зайдут так называемые зеленые человечки и активно начнут работать российские разведывательные дроны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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