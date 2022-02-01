Данилко посоветовал Соловьеву приобрести таблетки от шизофрении

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Данилко посоветовал Соловьеву приобрести таблетки от шизофрении
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Фото из открытых источников

Украинский артист Андрей Данилко, который известен по сценическому образу проводницы Верки Сердючки, отправил российского телеведущего Владимира Соловьеву в аптеку. Об этом он написал в своем посте, опубликованном в Instagram. 

Данилко раскритиковал Соловьева, который назвал его гаденышем. Данилко возмутил телеведущего тем, что исполнил на концерте телепередачи «Дизель-шоу» композицию про националиста Степана Бандеру. Многие, в том числе и Соловьев, высказали мнение, что украинскому артисту надо запретить посещать Россию. 

На выпад в свой адрес Данилко написал: «Владимир Адольфович, срочно в аптеку!» 

При этом он назвал Соловьева Адольфовичем,  хотя его отчество - Рудольфович.

Артист посоветовал телеведущему пропить курс таблеток от шизофрении. Вместе с этим Данилко прикрепил рекламу препарата  «Солерон», который назначают при этом  психическом расстройстве.

Данилко пояснил, что в исполнении песни нет политической подоплеки, так как он хотел поднять настроение собравшимся в зале. По словам артиста, песню надо воспринимать как музыкальную композицию. Поклонники Данилко поддержали его позицию, а также оценили юмор  артиста и отметили, что Соловьев уже давно никому не интересен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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