Певица Анастасия Стоцкая появилась на публике в откровенном наряде

Анастасия Стоцкая вышла на публику в вызывающем наряде, не надев бюстгальтер. Певица предстала перед фанатами в платье из пайеток на ул. Москвы и поделилась фотоснимками в социальных сетях.

Подписчики артистки активно отреагировали на ее новый пост. Они выразили восхищение ее образом.

Источник фото: @100tskaya

Стоцкая неоднократно опровергала слухи о пластических операциях, отмечая, что не планирует серьезных вмешательств. Как подчеркнула звезда, она вернулась к занятиям спортом, включив в программу пилатес и йогу.

Певица воспитывает 2-х детей от бывшего мужа Сергея Абгаряна, с которым разошлась в 2019 году. Они смогли мирно расторгнуть брак в 2023 году, не делив нажитое имущество.