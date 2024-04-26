Сбежавшая в США Мария Машкова заявила, что мечтает обнять отца-актера

Мария Машкова, проживающая в данное время в США, открыто выразила свои чувства по поводу отношений с отцом Владимиром Машковым в интервью для канала «Дождь».

Как призналась актриса, что, хотя она и скучает по отцу и хочет его обнять, не может сама инициировать встречи с ним. Машкова подчеркнула, что она остается сосредоточенной на своей актерской карьере в Америке, хотя с сожалением отмечает отсутствие общения с некоторыми российскими актерами.

В то же время артистка выразила свое негативное отношение к СВО и отказалась от своего отчества, получив не так давно американский паспорт.