Юрий Лоза объяснил, почему Чулпан Хаматова критикует Россию

Лоза назвал Хаматову заложницей обстановки

В интервью «Аргументам и Фактам» Юрий Лоза выразил мнение о Чулпан Хаматовой, отметив, что она вынуждена критиковать Россию из-за своего пребывания в Латвии. Он назвал ее заложницей обстановки, отметив, что в другой стране необходимо соответствовать местной идеологии.

Лоза предположил, что если бы артистка изменила свою позицию, начала признаваться в любви к РФ, это бы вызвало у многих вопросы. Композитор признал, что Хаматова выражала желание вернуться в Россию, но отметил, что настоящих намерений актрисы никто не знает, поэтому и нельзя сделать окончательных выводов.

Относительно иных уехавших звезд Лоза высказал мнение, что стоит меньше обращать внимания на их высказывания, так как теперь они граждане других стран. Он напоследок отметил, что у РФ есть немало других проблем, кроме мнений уехавших артистов, поэтому стоит сосредоточиться на них.