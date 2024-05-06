Прохор Шаляпин обратился к россиянам — призвал забыть «наглую тетку» Аллу Пугачеву

Прохор Шаляпин высказался о своем отношении к Алле Пугачевой, называя ее «наглой теткой» и призывая забыть о ней. Певец выразил уверенность, что Примадонна уже не влияет на умы российских зрителей, несмотря на ее попытки привлечь внимание к участникам «Голоса».

Алла Борисовна специально выделила участников, которые не победили, для того, чтобы привлечь внимание к себе

Шаляпин говорит, что Алла Борисовна специально выделила участников, которые не победили, для того, чтобы привлечь внимание к себе, но, по его мнению, пора перестать обращать на нее внимание. Он также добавил, что для артиста важны не только музыкальные навыки, но и выносливость и умение абстрагироваться.

Прохор выразил напоследок свое отвращение к попыткам пропиариться, считая, что пора перестать трогать уехавшую из РФ Пугачеву, оставить ее в покое.