Певица Зара опубликовала редкие фото с 14-летним сыном Даниилом в день его рождения

Певица Зара приняла решение поздравить своего старшего сына с его 14-летием. Звезда поделилась редкими фото с наследником в социальных сетях. Под ее постом пользователи активно обсуждали внешность именинника, выражая восхищение его превосходным внешним видом и аристократическим обликом.

Источник фото: @zara_music

Комментаторы отмечали, что парень выглядит впечатляюще, он стал более мужественным, а его внешность вызывает восхищение и предположения о том, что он станет очень привлекательным мужчиной в будущем.

Кроме того, аудитория выразила свое восхищение и поддержку певице, называя ее мамой-опорой и выражая радость за Зару и ее семью, пишет Газета.ру.