«DM»: 56-летняя актриса Памела Андерсон была снята в мини-юбке и без макияжа

5 мая в Нью-Йорке на вечеринке MONSE Maison, предшествующей балу Института костюма Met Gala, была замечена 56-летняя модель Playboy Памела Андерсон.

Актриса выбрала образ с белой рубашкой, блестящей мини-юбкой, бежевыми каблуками, предпочтя не наносить макияж и не делать себе прическу.

Источник фото: @monsemaison

В интервью порталу The Daily Telegraph она объяснила свое решение:

«Я хотела, чтобы было все естественно. Без особых прикрас, искусственного освещения. Мне было важно быть собой, это внезапное желание. Почувствовала себя свободной, решив поделиться тем, кем есть на самом деле».