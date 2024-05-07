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«DM»: 56-летняя актриса Памела Андерсон была снята в мини-юбке и без макияжа

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«DM»: 56-летняя актриса Памела Андерсон была снята в мини-юбке и без макияжа
Знаменитости
Источник фото: @pamelaanderson

5 мая в Нью-Йорке на вечеринке MONSE Maison, предшествующей балу Института костюма Met Gala, была замечена 56-летняя модель Playboy Памела Андерсон. 

Актриса выбрала образ с белой рубашкой, блестящей мини-юбкой, бежевыми каблуками, предпочтя не наносить макияж и не делать себе прическу. 

Источник фото: @monsemaison

В интервью порталу The Daily Telegraph она объяснила свое решение: 

«Я хотела, чтобы было все естественно. Без особых прикрас, искусственного освещения. Мне было важно быть собой, это внезапное желание. Почувствовала себя свободной, решив поделиться тем, кем есть на самом деле».

Информационное агентство «Informing»

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