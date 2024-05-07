Пластический хирург Оконская рассказала, какие хирургические вмешательства перенесла Бородина

Ксения Бородина, которой исполнился 41 год, прекрасно выглядит, и этого удалось достичь благодаря различным косметологическим процедурам.

Пластических операций не делала

Теледива прибегает к инъекциям, таким как ботулинотерапия, для разглаживания мимических морщин, а также к использованию филлеров с целью сохранить четкий и подтянутый овал лица. Ее губы наполнены гиалуроновой кислотой, хотя никаких пластических операций ведущая не делала, уверяет в беседе с Пятым каналом пластический хирург Юлия Оконская.

Немаловажным аспектом ее внешнего вида является грамотный макияж, который умело подчеркивает ее достоинства и скрывает недостатки. Бородина также пропагандирует правильное питание, регулярный питьевой режим, активные занятия спортом, что, безусловно, также помогает сохранять молодость и свежесть.