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«Кожа да кости»: Вера Вонг довела себя до анорексии

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«Кожа да кости»: Вера Вонг довела себя до анорексии
Знаменитости
Источник фото: @verawang

Дизайнер Вера Вонг ранее восхищала своей стройностью, но сейчас она вызывает опасения своим внешним видом. Женщина признает, что много тренируется, что, по ее мнению, негативно сказывается на ее здоровье. Ранее Вера утверждала, что может есть что угодно и не набирать вес. 

Спорт помог  сформировать стройное тело

В особо напряженные периоды работы заказывает фастфуд каждый день из-за большого стресса. Несмотря на это, Вонг посвящает много времени спорту, предпочитая гольф и велотренировки. Спорт помог Вере сформировать стройное тело. Она ранее занималась фигурным катанием и посещала балетную школу в детстве. Касательно ухода за собой, она никогда не выходит из дома без санскрина и признает, что иногда пьет коктейли для расслабления.

На красной дорожке она выбрала провокационное платье, но получила критику за пропаганду нереалистичных стандартов красоты. Пользователи заметили, что ее фотографии в соцсетях отличаются от реального внешнего вида.

Информационное агентство «Informing»

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