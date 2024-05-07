Голливудская актриса призналась, как Андрей Кончаловский пытался ее унизить

Эмили Блант, известная голливудская актриса, поделилась своими эмоциями в интервью порталу «The Sun», вспоминая сложности на прослушивании у Андрея Кончаловского для его кинофильма «Лев зимой». Этот опыт оставил неприятное послевкусие, и она описала режиссера как «очень жестокого».

Артистка настойчиво стремилась к роли любовницы Генриха II, но вспомнила, как режиссер пытался унизить ее, описывая его поведение как «мерзкое» и «ужасное». Несмотря на отказ, Блант продолжила карьеру. В итоге Эмили стала обладательницей «Золотого глобуса», номинанткой на «Оскар». А вот роль, за которую она боролась, досталась Юлии Высоцкой, сделав ее единственной русской актрисой в этой ленте.