Актера Леонардо Ди Каприо засняли в объятиях 25-летней возлюбленной

Папарацци запечатлели Леонардо Ди Каприо в объятиях его новой возлюбленной. Речь идет о модели Виттории Черетти. Пара появилась в общественном месте 4 мая.

49-летний Ди Каприо и 25-летняя Черетти посетили бурлеск-шоу, там выступала танцовщица Тейяна Тейлор. Один из гостей запечатлел пару на камеру, эти фотографии стали объектом интереса светской хроники.

Источник фото: соцсети Леонардо ДиКаприо

По материалам, опубликованным в Сети, девушка нежно целовала актера и он шептал ей что-то на ухо в течение всего вечера.

Слухи о романе между актером и моделью начались еще год назад. Весной 2024 года появилась догадка о помолвке после того, как Черетти была замечена с кольцом на безымянном пальце. Официальных заявлений о свадьбе пока что не поступало.