Живущий в Израиле актер Кирилл Сафонов показал 29-летнюю дочь-красавицу

Кирилл Сафонов порадовал поклонников, показав фото своей повзрослевшей дочери Анастасии. 29-летняя девушка проживает в США. Снимок, опубликованный на ее странице в соцсетях, запечатлел их обоих возле дома.

Подписчики не могли не отметить красоту наследницы и ее сходство со звездным отцом. Комментарии пользователей были полны восхищения.

Источник фото: @kirill_safonov

Отмечается, что до брака с Сашей Савельевой, Кирилл был женат на Елене, которая впоследствии скончалась в одиночестве от алкоголизма. В 2019 году дочь Сафонова вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи, на свадьбу которого приехали ее отец с нынешней женой.