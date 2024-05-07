Информинг » Знаменитости » Живущий в Израиле актер Кирилл Сафонов показал 29-летнюю дочь-красавицу

Живущий в Израиле актер Кирилл Сафонов показал 29-летнюю дочь-красавицу

Image 16+
Живущий в Израиле актер Кирилл Сафонов показал 29-летнюю дочь-красавицу
Знаменитости
Источник фото: @kirill_safonov

Кирилл Сафонов порадовал поклонников, показав фото своей повзрослевшей дочери Анастасии. 29-летняя девушка проживает в США. Снимок, опубликованный на ее странице в соцсетях, запечатлел их обоих возле дома. 

Подписчики не могли не отметить красоту наследницы и ее сходство со звездным отцом. Комментарии пользователей были полны восхищения.

Источник фото: @kirill_safonov

Отмечается, что до брака с Сашей Савельевой, Кирилл был женат на Елене, которая впоследствии скончалась в одиночестве от алкоголизма. В 2019 году дочь Сафонова вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи, на свадьбу которого приехали ее отец с нынешней женой.

Информационное агентство «Informing»

Певица Вера Брежнева снялась топлес в новой откровенной фотосессии

Певица Вера Брежнева снялась топлес в новой откровенной фотосессии

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«DM»: 56-летняя актриса Памела Андерсон была снята в мини-юбке и без макияжа

Сегодня, 09:58

Живущий в Израиле актер Кирилл Сафонов показал 29-летнюю дочь-красавицу

Сегодня, 09:53

Украинская певица «Alyona Alyona» упала на генрепетиции Евровидения из-за костюма

Сегодня, 09:28

Голливудская актриса призналась, как Андрей Кончаловский пытался ее унизить

Сегодня, 09:28

Прохор Шаляпин обратился к россиянам — призвал забыть «наглую тетку» Аллу Пугачеву

Вчера, 21:23

Барды Никитины, призывающие помогать Украине, грозят, что вернутся в Россию

Вчера, 21:13

Елизавета Боярская показала видео совместного танца с Данилой Козловским

Вчера, 21:13

Ксения Собчак призналась, что разочарована свадьбой с Максимом Виторганом

Вчера, 20:53

Певица Салтыкова, Вербицкая и другие российские звезды 55+ в купальниках

Вчера, 19:08

Севиль Велиева поделилась секретами своей победы в телешоу «Маска»

Вчера, 19:08

Mirror: Кейт Миддлтон обрадовалась, что принц Гарри приедет в Лондон без жены

Вчера, 19:03

Ольга Ломоносова неожиданно заговорила об эмиграции из России

Вчера, 18:18

Орбакайте изменила условия работы в России — она рвется в Кремль

Вчера, 18:13

11-летняя звезда новых «Папиных дочек» Смирнова купила машину

Вчера, 18:08

Дочь Шойгу показала кадры с подросшей 2-летней дочерью Миланой

Вчера, 18:08

Критик Бабичев допустил, что в России может вскоре появится преемница Пугачевой

Вчера, 17:53

Депутат Драпеко заступилась за обвиняемого в экстремизме Шевчука

Вчера, 17:38

Mash: певица Кристина Орбакайте, несмотря на критику, выступит в Кремлевском дворце

Вчера, 17:08

Стало известно, кто скрывался в маске Енота в шоу «Маска-5»

Вчера, 16:53

Шоумен Михаил Галустян признался, как ему удалось похудеть

Вчера, 16:48

Новости партнеров
2023
ru-RU