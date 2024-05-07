Певица из РФ Джанабаева снялась в соблазнительном мини-бикини в Испании

Альбина Джанабаева, экс-участница «ВИА Гра», поразила внешним видом, показав фигуру в соблазнительном купальнике на пляже и дополнив образ стильной туникой. Фото были опубликованы в соцсетях.

Источник фото: @ALBINADZHANABAEVA

Певица состоит в браке с Валерием Меладзе с 2014 года, у них трое детей (3-летняя Агата, 9-летний Лука, 20-летний Константин). В интервью артисты поделились, что воспитывают свою младшую дочь сами, чтобы не упустить важные моменты ее жизни. Альбина рассказала, что Лука ревновал к появлению сестры, поэтому им пришлось много времени провести, чтобы помочь ему справиться с чувствами, что в итоге привело к крепкой дружбе между детьми.

У Меладзе есть трое детей от предыдущего брака: 33-летняя Инга, 24-летняя Софья, 21-летняя Арина. Девушки поддерживают отношения с отцом, однако, как сообщается, не поддерживают связь с Джанабаевой.