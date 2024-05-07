На генеральной репетиции Евровидения Алена Савраненко, более известная как «Alyona Alyona», неудачно упала на сцене из-за запутавшегося костюма. Этот инцидент произошел всего за сутки до первого полуфинала.

Видевшие инцидент 15 тыс. зрителей оказались свидетелями быстрого восстановления певицы. Событие вызвало беспокойство у некоторых пользователей. Они увидели в этом плохой знак для Украины, учитывая предстоящий конкурс в Швеции на этой неделе.

Напомним: глава Министерства культуры России Ольга Любимова ранее выдвинула идею о создании российского аналога Евровидения. Она отметила, что данная инициатива поможет продвигать разнообразие культур в многополярном мире.