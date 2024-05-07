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Жена Кончаловского Высоцкая призналась, на кого мечтала быть похожей

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Жена Кончаловского Высоцкая призналась, на кого мечтала быть похожей
Знаменитости
Источник фото: @juliavysotskayaofficial

Юлия Высоцкая, супруга режиссера Андрея Кончаловского, периодически сравнивают с Татьяной Самойловой. В десятую годовщину ухода из жизни Самойловой Высоцкая поделилась своими размышлениями о роли, которую сыграла эта актриса в ее собственной карьере и карьере ее супруга.

На своих страницах в социальных сетях Юлия раскрыла, что ее муж вдохновился кинолентой «Летят журавли», где Татьяна Самойлова сыграла главную роль, и выбрал путь режиссера. Что касается самой Юлии, то Татьяна Самойлова также оказала значительное влияние на ее решение стать актрисой.

В молодости Юлию часто сравнивали с Татьяной Самойловой, и она испытывала желание быть похожей на своего кумира. Это вдохновило ее выбрать актерскую профессию, и она приложила все усилия, чтобы добиться успеха, аналогичного успеху советской актрисы.

Информационное агентство «Informing»

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