Жена Кончаловского Высоцкая призналась, на кого мечтала быть похожей

Юлия Высоцкая, супруга режиссера Андрея Кончаловского, периодически сравнивают с Татьяной Самойловой. В десятую годовщину ухода из жизни Самойловой Высоцкая поделилась своими размышлениями о роли, которую сыграла эта актриса в ее собственной карьере и карьере ее супруга.

На своих страницах в социальных сетях Юлия раскрыла, что ее муж вдохновился кинолентой «Летят журавли», где Татьяна Самойлова сыграла главную роль, и выбрал путь режиссера. Что касается самой Юлии, то Татьяна Самойлова также оказала значительное влияние на ее решение стать актрисой.

В молодости Юлию часто сравнивали с Татьяной Самойловой, и она испытывала желание быть похожей на своего кумира. Это вдохновило ее выбрать актерскую профессию, и она приложила все усилия, чтобы добиться успеха, аналогичного успеху советской актрисы.