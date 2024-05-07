Валерия объяснила, почему не сидит на диетах и расскрыла секреты стройности

Валерия откровенно рассказала о своем питании, признав, что диеты сопровождали ее всю жизнь. Однако сейчас звезда перешла на более здоровый подход к питанию, опираясь на рекомендации нутрициолога. Артистка больше не голодает, чтобы достичь стройной фигуры, так как считает это адским существованием. Теперь рацион певицы составлен с учетом баланса белков, жиров, углеводов, при этом включая любимые продукты, поэтому она больше не испытывает вины за сытные ужины.

Следит за сочетанием продуктов

Важным аспектом для Валерии является не только количество пищи, но и ее качество, поэтому она следит за сочетанием продуктов. Однако физическая активность играет важную роль в ее жизни, а тренировки стали для нее неотъемлемой частью рутины. Она поощряет себя занятиями спортом, даже если не может попасть в зал.