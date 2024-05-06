Елизавета Боярская показала видео совместного танца с Данилой Козловским

На день рождения Данилы Козловского Елизавета Боярская выразила свои поздравления и уверила, что в его жизни будет еще много радости.

Они познакомились на первом курсе Театральной академии, стали коллегами, снимались вместе в ряде кинопроектов.

Елизавета прислала Даниле видео их совместного танца с комментарием: «Смотри, что я нашла. Сколько всего прекрасного было, впереди еще лучше! С днем рождения тебя!».

Еще одна актриса из этого театра, Дарья Румянцева, также выразила Даниле теплые поздравления и призналась, что он очень особенный человек, которого ценят и любят. В ответ на эти слова Данила выразил свою благодарность и любовь актрисе.