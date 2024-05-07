Доскандалился. Никиту Кологривого не планируют снимать в кинофильме про Новосибирск

Никита Кологривый, известный актер из Новосибирска, в марте этого года посетил кинофестиваль «Семейные традиции». Во время мероприятия он выразил свое желание создать кинофильм о сибирских ученых.

Артист поделился своей идеей о написании нескольких сценариев о сибирских ученых, жизни в Академгородке, современной молодежи, которая участвует в научной деятельности. Кологривый отметил, что хочет показать не содержанок, а трудолюбивых сибиряков, которые вносят свой вклад в науку, проводя эксперименты в закрытых лабораториях.

Однако, несмотря на интерес Никиты к этой теме, в пресс-службе Министерства культуры заявили, что они не планируют сотрудничать с ним. Эту информацию сообщает nsk.om1.