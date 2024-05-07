«КП»: Саша Савельева забрала из Израиля сына и вернулась в Россию

Саша Савельева неожиданно вернулась в Россию, забрав с собой сына Леона у супруга Кирилла Сафонова.

Последние 15 лет звездные супруги проживали в Израиле, но теперь артистка приняла решение вернуться на родину.

Из-за потери значительной части доходов от съемок в кино Кирилл остался без основного источника дохода, в то время как Саша продолжает карьеру в шоу-бизнесе.

В апреле артист Сафонов ответил на негативные комментарии пользователей в социальных сетях, которые отметили его неприятные изменения внешности после проживания за границей.