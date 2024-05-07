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Игорь Сивов и певица Нюша подтвердили слухи о разводе

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Игорь Сивов и певица Нюша подтвердили слухи о разводе
Знаменитости
Источник фото: @nyusha_nyusha

Певица Нюша и ее муж Игорь Сивов официально подтвердили информацию о своем разводе, заверив публику в том, что они расстаются в теплых дружеских отношениях. После 7-ми лет совместной жизни пара приняла решение развестись, сохраняя при этом уважение друг к другу, особенно учитывая то, что у них есть двое общих детей. 

Совместные снимки пропали из микроблога певицы

Слухи о разводе в Сети начали появляться еще в январе. Фанаты обратили внимание на отсутствие обручальных колец у Нюши и Игоря. Кроме того, супруги проводили много времени отдельно друг от друга, а фотоснимки совместных моментов исчезли из микроблога певицы. 

Пара, поженившаяся в 2017 году и ставшая родителями, приняла решение о разводе, признавая, что они оба проходят через глубокие трансформации и изменения в своих жизнях.

Информационное агентство «Informing»

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