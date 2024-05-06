Ксения Собчак призналась, что разочарована свадьбой с Максимом Виторганом

Свадьба Ксении Собчак с ее первым мужем Максимом Виторганом прошла очень тихо и скромно, что, как она отметила, не вполне соответствовало ее ожиданиям.

Ведущая призналась фанатам, что, хотя она была тогда сильно влюблена, глубоко в душе ей хотелось чего-то более пышного, более торжественного – белого платья, голубей, свадебного торта. Однако теледива поддержала желание своего мужа.

Ксения Собчак реализовала заветное желание с Константином Богомоловым

Мечта Собчак о пышной свадьбе осуществилась только во второй раз, когда она вышла замуж за Константина Богомолова. Ксения выразила благодарность избраннику за то, что он понял ее, реализовав заветное желание.