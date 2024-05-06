Барды Никитины, призывающие помогать Украине, грозят, что вернутся в Россию

Сергей и Татьяна Никитины могут вернуться в Россию в июле, несмотря на обвинения в помощи Украине.

Барды планируют вернуться в июле

В телеграм-канале «Хуже и не скажешь» были опубликованы слова Сергея о возможных планах семейной пары. Музыкант рассказал о выступлениях, которые смогут состояться на одной из концертных площадок. Согласно сообщению источника, Никитин заявил, что его жена плохо себя чувствует, а гастроли, состоящие из 11 концертов, их вымотали. В июне барды точно не приедут, но если обстановка улучшится, то, вполне возможно, вернутся в июле.

В настоящее время артисты находятся в Испании. Они с тревогой следят за новостями, в которых их обвиняют в поддержке ВСУ. Все началось после анонса участия артистов в фестивале «Возраст счастья» в Черногории, где среди других участников были признанные иноагентами певцы, а организаторы мероприятия обещали направить вырученные деньги на помощь Украине.