Информинг » Знаменитости » Барды Никитины, призывающие помогать Украине, грозят, что вернутся в Россию

Барды Никитины, призывающие помогать Украине, грозят, что вернутся в Россию

Image 16+
Барды Никитины, призывающие помогать Украине, грозят, что вернутся в Россию
Знаменитости
Источник фото: Татьяна и Сергей Никитины / Сообщество ВКонтакте

Сергей и Татьяна Никитины могут вернуться в Россию в июле, несмотря на обвинения в помощи Украине. 

Барды планируют вернуться в июле

В телеграм-канале «Хуже и не скажешь» были опубликованы слова Сергея о возможных планах семейной пары. Музыкант рассказал о выступлениях, которые смогут состояться на одной из концертных площадок. Согласно сообщению источника, Никитин заявил, что его жена плохо себя чувствует, а гастроли, состоящие из 11 концертов, их вымотали. В июне барды точно не приедут, но если обстановка улучшится, то, вполне возможно, вернутся в июле.

В настоящее время артисты находятся в Испании. Они с тревогой следят за новостями, в которых их обвиняют в поддержке ВСУ. Все началось после анонса участия артистов в фестивале «Возраст счастья» в Черногории, где среди других участников были признанные иноагентами певцы, а организаторы мероприятия обещали направить вырученные деньги на помощь Украине.

Информационное агентство «Informing»

Певица Вера Брежнева снялась топлес в новой откровенной фотосессии

Певица Вера Брежнева снялась топлес в новой откровенной фотосессии

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Прохор Шаляпин обратился к россиянам — призвал забыть «наглую тетку» Аллу Пугачеву

Сегодня, 21:23

Барды Никитины, призывающие помогать Украине, грозят, что вернутся в Россию

Сегодня, 21:13

Елизавета Боярская показала видео совместного танца с Данилой Козловским

Сегодня, 21:13

Ксения Собчак призналась, что разочарована свадьбой с Максимом Виторганом

Сегодня, 20:53

Певица Салтыкова, Вербицкая и другие российские звезды 55+ в купальниках

Сегодня, 19:08

Севиль Велиева поделилась секретами своей победы в телешоу «Маска»

Сегодня, 19:08

Mirror: Кейт Миддлтон обрадовалась, что принц Гарри приедет в Лондон без жены

Сегодня, 19:03

Ольга Ломоносова неожиданно заговорила об эмиграции из России

Сегодня, 18:18

Орбакайте изменила условия работы в России — она рвется в Кремль

Сегодня, 18:13

11-летняя звезда новых «Папиных дочек» Смирнова купила машину

Сегодня, 18:08

Дочь Шойгу показала кадры с подросшей 2-летней дочерью Миланой

Сегодня, 18:08

Критик Бабичев допустил, что в России может вскоре появится преемница Пугачевой

Сегодня, 17:53

Депутат Драпеко заступилась за обвиняемого в экстремизме Шевчука

Сегодня, 17:38

Mash: певица Кристина Орбакайте, несмотря на критику, выступит в Кремлевском дворце

Сегодня, 17:08

Стало известно, кто скрывался в маске Енота в шоу «Маска-5»

Сегодня, 16:53

Шоумен Михаил Галустян признался, как ему удалось похудеть

Сегодня, 16:48

Певец Лоза прокомментировал очередной скандал между Пугачевой и Михайловым

Сегодня, 16:18

Певец Киркоров объяснил, почему не отдал победу в «Маске» артистке Ани Лорак

Сегодня, 15:58

«Сильно пожалела»: Люся Чеботина призналась, что изменила свою внешность

Сегодня, 11:48

Александр Мартынов заявил, что хотел отказаться от съёмок в сериале «Универ. 13 лет спустя»

Сегодня, 11:38

Новости партнеров
2023
ru-RU