Дима Билан сыграл свадьбу втайне от всех — певца разоблачили

Дима Билан не женился, несмотря на обещание пойти в ЗАГС с Леной Кулецкой после победы на «Евровидении». Позже у певца начался серьезный роман с некой девушкой, о чьей личности он предпочитает молчать. Их отношения прервались трагическими событиями, когда избранница артиста потеряла ребенка.

В одном из интервью Дима рассказал о том, что его возлюбленная должна была родить близнецов, но произошел выкидыш. Это принесло ему много страданий, после чего вопросы о личной жизни были закрыты.

Заметили обручальное кольцо

Сегодня в СМИ появилась новость, что Билан мог тайно жениться. Фанаты заметили обручальное кольцо на его правой руке, хотя Билан никогда не комментировал его происхождение. Фанаты до сих пор интересуются: действительно ли он вступил в брак, или это только помолвка? Их также интересует, кто его таинственная избранница.