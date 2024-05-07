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Гагарина не отпускает бойфренда от себя — даже на репетициях танцуют вместе

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Гагарина не отпускает бойфренда от себя — даже на репетициях танцуют вместе
Знаменитости
Источник фото: @Gagara1987

Полина Гагарина не скрывает своих отношений с танцором из своей команды. Роман Станислава Микова и певицы начался в октябре 2023 года, когда они вышли в свет вместе. Станислав помог Полине вернуть веру в любовь. Хотя влюбленная пара не делает официальных заявлений о своих отношениях, они близки. 

Станислав знаком с детьми Полины и часто бывает у нее дома. Он также продолжает работать в ее танцевальной команде, несмотря на романтические отношения. Публика не удивляется, увидев их вместе, а также восхищается работой Гагариной. 

Артистка не отпускает бойфренда

Недавно звезда опубликовала ролик с репетиции будущего концерта в Лужниках, демонстрируя профессионализм и трудоспособность. Станислав также присутствует на репетициях, поддерживая и помогая ей. Фанаты отметили, что артистка не отпускает бойфренда от себя и они даже танцуют всегда вместе.

Информационное агентство «Informing»

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