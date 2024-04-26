Актер Мартынов обещает удивить зрителей сериала «Универ. 13 лет спустя»

Анна Хилькевич и Александр Мартынов рассказали о телесериале «Универ. 13 лет спустя« в программе »Утро. ТНТ». В новом сезоне актер обещает удивить телезрителей, говоря, что его персонаж претерпит серьезные изменения.

Герой артиста будет источником сюрпризов в этом сезоне

Артист намекнул на сюжетные повороты, которые ожидают зрителей, подчеркнув, что его герой будет источником сюрпризов. В этом сезоне Александр присоединился к сериалу и займет место Кузи, более известного как «пельменный олигарх». Его персонаж, ботаник-зануда, проживает в общежитии и, по всей видимости, будет доставлять поклонникам фильма массу забавных моментов, пишет Газета ру.