74-летняя Бабкина в ярком образе обескуражила поклонников

Певица а намерена продолжать улучшать свой внешний вид

Новая фотосессия Надежды Бабкиной в ярком образе вызвала волну негативных комментариев в Сети за переусердство в использовании косметических процедур. Несмотря на это, 74-летняя певица осталась удовлетворена результатами. Более того, она намерена продолжать улучшать свой внешний вид.

Певица выразила свою молодую душу и экстравагантность через кавер-версию песни «За гусли – да!», в которой использовала народные мотивы.

К слову, слухи о возможном разрыве с супругом Евгением Гором усилились после его дня рождения без поздравлений от Бабкиной. Некоторые фанаты предполагают, что конфликта в звездной семье избежать было невозможно.