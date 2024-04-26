Буланова заговорила о разводе: «Если живете с абьюзером — не бойтесь»

Татьяна Буланова, которая уже второй год в браке с Валерием Рудневым, делится опытом с подписчиками и призывает не бояться осуждения, если в браке неудобно.

Звезда откровенно рассказывает о своем прошлом опыте с бывшим мужем Владиславом Радимовым, подчеркивая, что нужно было решиться на развод намного раньше. Сама Буланова не называет имен, но ранее она уже упоминала о сложностях в браке с Радимовым.

Нынешний муж Татьяны, показался ей заботливым и взрослым

Валерий Руднев, нынешний муж Татьяны, показался ей заботливым и взрослым, за что она его очень ценит. Однако она говорит о том, что пока не планирует с ним детей, пишет Стархит.