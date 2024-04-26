Рэпер Серега заявил, что фильмы Михалкова могли негативно повлиять на Пугачеву

Рэпер Серега выразил мнение, что кинофильмы Никиты Михалкова, включая «Утомленные солнцем«, смогли негативно повлиять на сознание Аллы Пугачевой. Исполнитель утверждает, что образы «плохого совка» и »зловещего» сталинского времени, представленные в этих проектах, могли оказать влияние на ее взгляды.

Рэпер назвал Пугачеву «заблуждающимся человеком»

Серега говорит, что Примадонна, осудившая спецоперацию, в итоге изменит свое мнение, хотя это потребует времени. Он призвал ее не цитировать, называя «заблуждающимся человеком».