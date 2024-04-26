После интервью Резниковича «РГ» в Киеве отменил все его спектакли

В Театре им. Леси Украинки в Киеве приняли решение отказаться от спектаклей, поставленных экс-художественным руководителем Михаилом Резниковичем. Это произошло после его интервью «Российской газете», что вызвало большое волнение в театральном сообществе.

В интервью «РГ» Резникович выразил сожаление по поводу «уничтожения русской культуры», что привело к возмущению многих украинских артистов. Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев сообщил о решении театра отказаться от постановок Резниковича.

В результате, репертуар театра больше не включает спектакли, такие как «Фальшивая нота», «В плену страстей» и многие другие.