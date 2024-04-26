ITW: Деми Мур готовится к смерти Брюса Уиллиса

Деми Мур готовится к смерти бывшего мужа Брюса Уиллиса, страдающего деменцией, и очень переживает за его состояние. Их дружеские отношения сохранились даже после развода более 25 лет назад.

Уиллис успел насладиться ролью дедушки

Как сообщает близкий знакомый актрисы, Мур утешается мыслью, что Уиллис успел насладиться ролью дедушки, когда старшая дочь Румер стала мамой. Деми сохраняет фото, где Брюс обнимает нежно внучку, как важное воспоминание, несмотря на слезы, которые оно у нее вызывает. По словам источника, актер был очень важен для бывшей жены и всегда поддерживал ее в трудные моменты.