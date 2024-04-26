Продюсер Лавров: фанатка угрожала облить певицу Ротару кислотой на концерте

Фанатка по имени Галя из Тулы попыталась преследовать Софию Ротару и угрожала певице, планируя облить кислотой. Сергей Лавров рассказал, что женщина хотела ходить на концерты бесплатно, однако ее не пустили. Позже она пыталась попасть в гримерку к певице, узнала номер телефона и адрес Ротару.

Фанатка звонила на площадки, говоря о минировании залов

Фанатка звонила, смеялась в трубку, звонила на площадки, говоря о минировании залов. Один из инцидентов привел к эвакуации 1600 зрителей в Рязани. Также женщина угрожала облить кислотой Ротару во время ее выступления в Кремле. После осуждения вышла по УДО и больше не появлялась в жизни артистки, пишет МК.